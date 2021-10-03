Донецкий Шахтер показал, что в любой момент готов поддержать своих игроков.

Перед поединком 10-го тура УПЛ против Динамо "горняки" устроили акцию в поддержку Лассины Траоре. Они вышли в футболках с надписью "Вместе" и портретом форварда.

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Игрок Шахтера получил серьезную травму колена в матче Лиги чемпионов против Интера в результате столкновения с защитником Дюмфрисом. В ближайшее время на Траоре ожидает хирургическое вмешательство. По некоторым прогнозам, сезон 2021/22 для буркинийця уже завершен.

Заметим, до повреждения в активе Лассины было 14 поединков за Шахтер во всех турнирах и 9 голов.

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