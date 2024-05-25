"Эту историю Иньяки Уильямс дал мне разрешение рассказать, потому что она заслуживает рассказа. Два года назад он попал в ДТП, во время которого разбил стекло и наступил на осколки. У него была глубокая рана на подошве. Это было два года назад. Он испытывал дискомфорт в шраме уже несколько месяцев.

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После финала Кубка Испании ему сделали МРТ и, кажется, что у него в подошве застряло стекло. Он все это время играл с 2-сантиметровым стеклом внутри ноги. Когда ему зашивали рану после ДТП, то стекло оставили внутри. Это не маленький осколок стекла, это 2-сантиметровое стекло, и оно, по словам врача, приближалось к кости и сухожилиям.

Мы с врачом начали смеяться, потому что мы не могли в это поверить. Это было месяц назад, и им пришлось это удалить", – приводит слова Вальверде Relevo.

К слову, в текущем сезоне Иньяки Уильямс сыграл в 39 матчах за Атлетик, в которых отметился 14 голами и 5 ассистами.

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