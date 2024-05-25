"Давайте начнем с первой игры, затем второй и затем третьей. Загадывать наперед в таком турнире сложно. Каждая игра будет очень сложной. Вспомните матч против Северной Македонии. Все хотят выигрывать и показать себя. Шаг за шагом.

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Я еще не смотрел матчи наших соперников. Когда будем готовиться, то сможем оценить их уровень", – цитирует Миколенко СБОРНАЯ.

Напомним, что сборная Украины начнет подготовку к чемпионату Европы 30 мая в немецком Нюрнберге, где 3 июня проведет товарищеский матч с хозяевами Евро-2024. 7 июня наша команда сыграет с Польшей, а 11-го – с Молдовой. 12 июня национальная команда прибудет к месту постоянной дислокации на Евро-2024 – городка Висбаден.

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