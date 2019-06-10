Волынь – Карпаты: игроки львовян ушли в отпуск, не дождавшись решения относительно скандального матча

Игроки Карпат не стали ждать решения относительно скандального матча с Волынью и ушли в отпуск.

Карпаты завершили сезон-2018/19 и отправились в отпуск, сообщил официальный сайт клуба.

Волынь – Карпаты: фанат напал на арбитра матча – судейская бригада спасалась бегством

"Львы" завершат отдых 20 июня. В этот день игроки пройдут медосмотр и начнут подготовку к новому сезону. При этом пока неизвестна судьба результата матча плей-офф за место в УПЛ между Волынью и Карпатами.

Напомним, что под занавес поединка фанат напал на арбитра матча, а судейская бригада спасалась бегством. Наставник Волыни Андрей Тлумак обвинил Козыряцкий в заангажированном в пользу Карпат судействе.

Волынь – Карпаты: Ступар не видит проблем в арбитраже Козыряцкого, который убежал с поля, опасаясь расправы