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Волынь – Карпаты: игроки львовян ушли в отпуск, не дождавшись решения относительно скандального матча

19:35 72 Читати українською
Волынь – Карпаты: игроки львовян ушли в отпуск, не дождавшись решения относительно скандального матча
Игроки Карпат / фото ФК Карпат

Игроки Карпат не стали ждать решения относительно скандального матча с Волынью и ушли в отпуск.

42’ Денис Кожанов
71’ Сергей Симинин
 
Дмитрий Кльоц 37’
Кристиан Понде 82’
Денис Мирошниченко 90+4’
37’ Дмитрий Кльоц
42’ Денис Кожанов
71’ Сергей Симинин
82’ Кристиан Понде
90+4’ Денис Мирошниченко

Карпаты завершили сезон-2018/19 и отправились в отпуск, сообщил официальный сайт клуба.

Волынь – Карпаты: фанат напал на арбитра матча – судейская бригада спасалась бегством

"Львы" завершат отдых 20 июня. В этот день игроки пройдут медосмотр и начнут подготовку к новому сезону. При этом пока неизвестна судьба результата матча плей-офф за место в УПЛ между Волынью и Карпатами.

Напомним, что под занавес поединка фанат напал на арбитра матча, а судейская бригада спасалась бегством. Наставник Волыни Андрей Тлумак обвинил Козыряцкий в заангажированном в пользу Карпат судействе.

Волынь – Карпаты: Ступар не видит проблем в арбитраже Козыряцкого, который убежал с поля, опасаясь расправы

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Карпаты Карпаты КДК УАФ Волынь - Карпаты
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