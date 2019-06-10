Волинь – Карпати: гравці львів'ян пішли у відпустку, не дочекавшись рішення щодо скандального матчу

Гравці Карпат не стали чекати на рішення щодо скандального матчу з Волинню і пішли у відпустку.

Карпати завершили сезон-2018/19 і вирушили у відпустку, повідомив офіційний сайт клубу.

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"Леви" завершать відпочинок 20 червня. У цей день гравці пройдуть медогляд і розпочнуть підготовку до нового сезону. При цьому поки невідома доля результату матчу плей-офф за місце в УПЛ між Волинню та Карпатами.

Нагадаємо, що під завісу поєдинку фанат напав на арбітра матчу, а суддівська бригада рятувалася втечею. Керманич Волині Андрій Тлумак звинуватив Козиряцького в заангажованому на користь Карпат суддівстві.

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