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Волинь – Карпати: гравці львів'ян пішли у відпустку, не дочекавшись рішення щодо скандального матчу

19:33 46
Волинь – Карпати: гравці львів'ян пішли у відпустку, не дочекавшись рішення щодо скандального матчу
Гравці Карпат / фото: ФК Карпат

Гравці Карпат не стали чекати на рішення щодо скандального матчу з Волинню і пішли у відпустку.

42’ Денис Кожанов
71’ Сергій Сімінін
 
Дмитро Кльоц 37’
Крістіан Понде 82’
Денис Мірошніченко 90+4’
37’ Дмитро Кльоц
42’ Денис Кожанов
71’ Сергій Сімінін
82’ Крістіан Понде
90+4’ Денис Мірошніченко

Карпати завершили сезон-2018/19 і вирушили у відпустку, повідомив офіційний сайт клубу.

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"Леви" завершать відпочинок 20 червня. У цей день гравці пройдуть медогляд і розпочнуть підготовку до нового сезону. При цьому поки невідома доля результату матчу плей-офф за місце в УПЛ між Волинню та Карпатами.

Нагадаємо, що під завісу поєдинку фанат напав на арбітра матчу, а суддівська бригада рятувалася втечею. Керманич Волині Андрій Тлумак звинуватив Козиряцького в заангажованому на користь Карпат суддівстві.

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