В субботу в 20-м туре чемпионата Германии состоялся ряд матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 20-й тур

Дармштадт – Байер – 0:2

Голы: Телла, 33, 52

Бавария – Боруссия М – 3:1

Голы: Павлович, 45, Кейн, 70, Де Лигт, 86 – Эльведи, 35

Фрайбург – Штутгарт – 1:3

Голы: Кублер, 45+11 – Ундав, 3, Фюрих, 7, Миттельштадт, 73

Удаление: Рёль, 18 (Фрайбург, красная карточка)

Бохум – Аугсбург – 1:1

Голы: Брошински, 33 – Демирович, 90+1 (п.)

Майнц – Вердер – 0:1

Гол: Дукш, 2

Кельн – Айнтрахт – начало матча в 19:30

Боруссия Д расписала ничью с Хайденхаймом, удержав позицию в зоне ЛЧ

Байер продолжает уверенное шествие в чемпионате Германии. На этот раз подопечные Хаби Алонсо на выезде одолели аутсайдера Бундеслиги Дармштадт. Дублем отметился Телла, который забил по голу в каждом из таймов. Как следствие, леверкузенцы продолжают возглавлять турнирную таблицу, на два очка опережая ближайшего преследователя.

Главный конкурент Байера в борьбе за чемпионство – Бавария – сделала все, чтобы избежать отставания от "фармацевтов". Хотя когда Эльведи в середине первого тайма вывел Боруссию М вперед, у болельщиков "Ротен" екнуло. Павлович успел забить "в раздевалку", а после перерыва Кейн и Де Лигт довели дело до логического конца.

Фрайбург в битве за зону Лиги чемпионов на своем поле уступил Штутгарту. Гости вырвались вперед уже в начале встречи, а к десятой минуте вели 2:0. Рьоль в середине тайма оказал хозяевам медвежью услугу, грубо сыграв против соперника. Арбитр не колеблясь зажег перед 34-летний полузащитником с магическим именем Мерлин красный свет. После перерыва "швабы" забили в третий раз и закрепились в топ-3 Бундеслиги.

Бохум потерпел досадную потерю очков в матче с Аугсбургом. Забив в середине первого тайма, рурцы держали преимущество до последней минуты, но... Нарушение правил, пенальти и минимум продвижения в турнирной таблице.

В еще одной встрече Майнц уступил Вердеру. Судьбу игры решил единственный гол, реализованный Дукшем уже на 2-й минуте. "Карнавальщики" продолжают прозябать на дне Бундеслиги, соревнуясь с Дармштадтом, кто хуже.

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