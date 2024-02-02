Боруссия Д и Хайденайм подходили к личной встрече, имея 6-матчевые беспроигрышные серии. Только дортмундцы набили её во всех официальных турнирах, а новички Бундеслиги – только в чемпионате. Конкретно же в последних трёх турах "шмели" одержали три подряд победы, а их соперники все игры свели к ничьей.

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Конечно же, никто не хотел останавливать свое успешное шествие. Это желание вылилось в довольно равный матч, причем Хайденхайм имел несколько более высокий показатель ожидаемых голов (1,12 vs 0,74). Особенно заметным преимущество было в первом тайме (0,77 xG против 0,11).

Впрочем, забить хотя бы один реальный гол хозяевам не удалось – в отличие от "шмелей", у которых Мален отличился уже на 12-й минуте. Вот только взятие ворот не засчитали из-за офсайда. В конце концов, финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.

Боруссия набрала 37 очков, оставшись в зоне ЛЧ. До конца тура подопечные Эдина Терзича будут оставаться в топ-4. Хайденхайм, имея теперь 24 зачетных балла, обошел Вердер и поднялся на девятую строчку – впрочем, отрыв составляет всего 1 пункт.

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