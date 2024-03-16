“Я никогда раньше не испытывал такого, но думаю, что могу чему-то научиться из этой ситуации. То, что я не играю, не означает, что меня полностью выбили из колеи. Я всегда уверен в своих силах, когда выхожу на поле. Конечно, сейчас я много думаю. Раньше я играл много, но здесь, в Баварии, столько хороших игроков, что порой приходится сидеть в запасе.

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На протяжении карьеры я всегда был на поле, даже если считал себя недостаточно хорошим. Но теперь я задумываюсь – хорошо я сыграл или нет, подхожу ли я своим партнерам. Не то, чтобы я очень недоволен сейчас. Я продолжаю упорно тренироваться, как всегда", – цитирует Кима Bayern&Germany.

Напомним, прошлым летом Бавария приобрела корейца у Наполи за 50 млн евро. В нынешней кампании защитник провел 28 матчей, оформив гол и 2 ассиста. В последнее время Томас Тухель начал больше доверять паре де Лигт-Дайер.

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