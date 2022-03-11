Мирное население Украины уже более двух недель страдает от аморальных действий армии Путина.

Харьков – один из городов, наиболее пострадавший от оккупантов. По информации FootBoom, там ранен бывший футбольный арбитр Александр Кран. Сейчас он находится в больнице.

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Заметим, что этот рефери обслуживал матчи чемпионата Украины в конце 90-х и начале нулевых. До недавнего времени Александр Кран выполнял функции наблюдателя арбитража в УПЛ.

Напомним, утром 24 февраля российские войска без объявления войны напали на территорию Украины. Захватчики надеялись завоевать нас за несколько дней, но украинцы успешно разрушают кровожадные планы Путина и его армии. В то же время, цивилизованный мир давит на агрессора санкциями.

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