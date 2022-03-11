Уроженец Херсона умер в родном городе, который находится в блокаде российских оккупантов. Трагическое известие сообщило издание FootBoom. Владимиру Роговскому было 68 лет.

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Кстати, именно Роговский забил первый еврокубковый гол в истории донецкого Шахтера. Пострадало берлинское Динамо в розыгрыше Кубка УЕФА сезона 1976/1977. В той встрече Шахтер победил со счетом 3:0, и после ничьей 1:1 в ответном матче вышел во второй раунд турнира.

В общей сложности Роговский провел за Шахтер 179 матчей и забил 21 мяч. В составе "горняков" выигрывал Кубок СССР, дважды брал серебряные и один раз бронзовые медали чемпионата.

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