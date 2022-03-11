Мирне населення України вже понад два тижні потерпає від аморальних дій армії Путіна.

Харків – одне з міст, яке найбільше постраждало від окупантів. За інформацією FootBoom, там поранено колишнього футбольного арбітра Олександра Крана. Зараз він перебуває у лікарні.

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Зауважимо, що цей рефері обслуговував матчі чемпіонату України наприкінці 90-х та на початку нульових. Донедавна Олександр Кран виконував функції спостерігача арбітражу в УПЛ.

Нагадаємо, вранці 24 лютого російські війська без оголошення війни напали на територію України. Загарбники сподівалися завоювати нас за кілька днів, але українці успішно руйнують кровожерливі плани Путіна та його армії. Водночас цивілізований світ тисне на агресора санкціями.

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