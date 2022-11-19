Юрий Гаврищак и Тарас Котив подготовили видео превью ЧМ-2022. Манчестер Юнайтед стал местом (не)силы звезд. Если для Санчо и Де Хеа это все завершилось игнором главных тренеров их сборных и разного рода троллингом, то Роналду с его историческими заслугами не поехать в Катар не мог. Но как и Харри Магуайр, рискует стать одним из антигероев. По крайней мере в прессе и среде болельщиков к ним все больше вопросов. В португальских СМИ поведение Криштиану обсуждают на фоне его конфликтов с МЮ, ведь есть сигналы, что все это понемногу переносится на сборную. Да и вообще команда Сантуша даже как-то поинтереснее выглядит без своего 37-летнего капитана.

ЧМ-2022: кто сыграет на Мундиале в Катаре – заявки всех 32 сборных

Только мы накануне обсудили подозрительный фарт Катара на пенальти во время Золотого кубка КОНКАКАФ 2021 (судьи аж 4 раза фиксировали 11-метровые в их пользу за каких-то 5 матчей!), как мир будоражит очередной из многочисленных скандалов ЧМ-2022. Ответственные органы, которые следят за соблюдением честной игры, пожаловались ФИФА на странные товарищеские матчи команды-хозяина, когда за закрытыми дверями без телекамер судьи так же охотно сыпали назначениями пенальти в выигранных поединках. Надо ли объяснять, что все это вкупе с громкими обвинениями в коррупции создает атмосферу недоверия к катарцам?

Сегодня за Аргентину, а завтра смена болеть за Англию – "фанаты" всех сборных на ЧМ-2022 в Катаре подозрительно похожи

В другой части вспоминаем худших футболистов, как их окрестили некоторые популярные европейские порталы и газеты. Здесь не только люди из 2 дивизионов Эквадора или Японии. Коста-Рика, скажем, взяла на Мундиаль голкипера Патрика Секейру, который не сыграл за сезон ни одной минуты во второй испанской лиге, зато успел где-то заработать желтую карточку. А как вам Уэльс, который не пустил Украину в Катар?! Крис Хантер и Джонни Уильямс мирно себе бегают в 4 по классу дивизионе чемпионата Англии, что не мешает им быть легендами "драконов". Защитник Уимблдона является рекордсменом по количеству матчей в этой национальной команде (109, у Бэйла на 6 меньше), но это уже больше про историю.

Прогнозируем также, что не только Катар может ошеломить всех сенсационными результатами, как Южная Корея в 2002 году (там тоже хорошо сработал админресурс). Владельцы ПСЖ, тесно связанные именно со страной-хозяином ближайшего Мундиаля, будут по-особенному радоваться голам Месси, Неймара или Мбаппе. Для Килиана, который отметился лишь 2 ассистами на Евро-2020, это шанс выстрелить и наконец-то серьезно побороться за корону лучшего бомбардира крупного турнира для сборных. Хотя его Франция с эпидемией травм (Бензема, Нкунку, Погба, Кимпембе, Канте) как раз рискует неприятно удивить после золота на предыдущем чемпионате.