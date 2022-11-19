Вместо Украины люди из 4 дивизиона – худшие игроки на ЧМ-2022, кто бьет аномальное количество пенальти и топ конфузов
Чемпионат мира еще не начался, а уже дарит много эмоций и споров. Выпады Криштиану Роналду, фиаско МЮ, грусть Украины, темные лошадки Мундиаля и уже облетевшие Катар скандалы – обо всем этом говорим в очередном выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".
Юрий Гаврищак и Тарас Котив подготовили видео превью ЧМ-2022. Манчестер Юнайтед стал местом (не)силы звезд. Если для Санчо и Де Хеа это все завершилось игнором главных тренеров их сборных и разного рода троллингом, то Роналду с его историческими заслугами не поехать в Катар не мог. Но как и Харри Магуайр, рискует стать одним из антигероев. По крайней мере в прессе и среде болельщиков к ним все больше вопросов. В португальских СМИ поведение Криштиану обсуждают на фоне его конфликтов с МЮ, ведь есть сигналы, что все это понемногу переносится на сборную. Да и вообще команда Сантуша даже как-то поинтереснее выглядит без своего 37-летнего капитана.
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