С первых дней гости хозяина Мундиаля заметили удивительное внешнее сходство фанатов сборных, отбиравшихся из разных уголков мира. Как оказалось, Катар за скромную плату намеренно нанимает людей (в основном пакистанцев), чтобы те одевались в формы разных команд и создавали иллюзию безумной популярности турнира.

Катар за 2 дня до старта ЧМ принял сенсационное решение, которое срывает многомиллионный контракт ФИФА

Достаточно посмотреть на это видео, где "болельщиков" нескольких сборных собирали для красивой картинки. Англия, Испания, Аргентина, Бразилия – толпа всегда на одно лицо.

Еще одной интересной историей поделился индийский таксист Шихаб. Его через специальную программу пригласили побыть "фанатом" сборной Польши на матче против Мексики (22 ноября). Он охотно согласился и будет среди 20 тысяч человек, которые поддержат "Кадру" на стадионе. Правда, реальных поляков там окажется в лучшем случае 5 тысяч...

Чемпионат мира начнется уже через два дня поединком Катара против Эквадора. Продолжится форум до 18 декабря, но некоторые могут и не выдержать до конца. Например, Twitter-аккаунт Piotr Piotrowicz, добросовестно собирающий фейлы катарского "революционного" Мундиаля.

️ "Kibice" już w Katarze pic.twitter.com/KrJyYignLb — Piotr Piotrowicz (@Piotrowicz17) November 12, 2022

Катар нанимает людей для заполнения трибун на ЧМ-2022 – интерес к турниру оказался недостаточным