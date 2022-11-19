Прекрасные результаты Катара в товарищеских матчах перед чемпионатом мира могут стать предметом серьезного расследования.

ФИФА получила предупреждение по поводу спаррингов Катара перед домашним Мундиалем. Пришла жалоба, что хозяева ЧМ-2022 получили неестественно большое количество пенальти в товарищеских матчах, сообщает Daily Mail. ФИФА отказалась комментировать ситуацию.

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С июля сборная Катара провела 16 контрольных матчей, в которых одержала 7 побед и всего дважды проиграла. Многие поединки проходили при пустых трибунах и не транслировались, поэтому проверить легитимность грандиозного количества пенальти в общем доступе невозможно.

Катар очень тщательно готовится к чемпионату мира. С сентября национальная команда проводит сбор. На групповом этапе хозяева сыграют с Сенегалом, Эквадором и Нидерландами.

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