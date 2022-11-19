Замість України люди з 4 дивізіону – найгірші гравці на ЧС-2022, хто б'є аномальну кількість пенальті та топ конфузів
Чемпіонат світу ще не почався, а вже дарує багато емоцій та суперечок. Вибрики Кріштіану Роналду, фіаско МЮ, сум України, темні конячки Мундіалю та скандали, які вже облетіли Катар – про все це розмовляємо в черговому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".
Юрій Гаврищак і Тарас Котів підготували відео прев'ю ЧС-2022. Манчестер Юнайтед став місцем (не)сили зірок. Якщо для Санчо і Де Хеа це все завершилося ігнором головних тренерів їхніх збірних і різного роду тролінгом, то Роналду з його історичними заслугами не поїхати в Катар не міг. Але як і Харрі Магуайр, ризикує стати одним з антигероїв. Принаймні в пресі та середовищі вболівальників щодо них все більше питань. У португальських ЗМІ поведінку Кріштіану обговорюють на фоні його конфліктів з МЮ, адже є сигнали, що все це потроху переноситься на збірну. Та й загалом команда Сантуша навіть цікавіше виглядає без свого 37-річного капітана.
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