Юрій Гаврищак і Тарас Котів підготували відео прев'ю ЧС-2022. Манчестер Юнайтед став місцем (не)сили зірок. Якщо для Санчо і Де Хеа це все завершилося ігнором головних тренерів їхніх збірних і різного роду тролінгом, то Роналду з його історичними заслугами не поїхати в Катар не міг. Але як і Харрі Магуайр, ризикує стати одним з антигероїв. Принаймні в пресі та середовищі вболівальників щодо них все більше питань. У португальських ЗМІ поведінку Кріштіану обговорюють на фоні його конфліктів з МЮ, адже є сигнали, що все це потроху переноситься на збірну. Та й загалом команда Сантуша навіть цікавіше виглядає без свого 37-річного капітана.

ЧС-2022: хто зіграє на Мундіалі у Катарі – заявки усіх 32 збірних

Тільки-но ми напередодні обговорили підозрілий фарт Катару на пенальті під час Золотого кубка КОНКАКАФ 2021 (судді аж 4 рази фіксували 11-метрові на їхню корист за якихось 5 матчів!), як світ сколихнув черговий з численних скандалів ЧС-2022. Відповідальні органи, які стежать за дотриманням чесної гри, поскаржилися ФІФА на дивні товариські матчі команди-господаря, коли за зачиненими дверима без телекамер судді так само охоче сипали призначеннями пенальті у виграних поєдинках. Чи треба пояснювати, що все це вкупі з гучними звинуваченнями в корупції створює атмосферу недовіри до катарців?

Сьогодні за Аргентину, а завтра зміна вболівати за Англію – "фанати" всіх збірних на ЧС-2022 в Катарі підозріло схожі

В іншій частині згадуємо найгірших футболістів, як їх охрестили деякі популярні європейські портали та газети. Тут не лише люди з 2 дивізону Еквадору чи 3 США. Коста-Ріка, скажімо, взяла на Мундіаль голкіпера Патріка Секейру, який не зіграв за сезон жодної хвилини в другій іспанській лізі, зате встиг десь заробити жовту картку. А як вам Уельс, який не пустив Україну в Катар?! Кріс Гантер і Джонні Вільямс мирно собі бігають у 4 за класом дивізіоні чемпіонату Англії, що не заважає їм бути легендами "драконів". Захисник Уімблдона є рекордсменом за кількістю матчів у цій національній команді (109, у Бейла на 6 менше), але це вже більше про історію.

Прогнозуємо також, що не лише Катар може приголомшити всіх сенсаційними результами, як Південна Корея у 2002 році (там теж добряче спрацював адмінресурс). Власники ПСЖ, тісно пов'язані саме з країною-господарем найближчого Мундіалю, по-особливому радітимуть голам Мессі, Неймара чи Мбаппе. Для Кіліана, який відзначився лише 2 асистами на Євро-2020, це шанс вистрелити і нарешті серйозно поборотися за корону найкращого бомбардира великого турніру для збірних. Хоча його Франція з її епідемією травм (Бензема, Нкунку, Погба, Кімпембе, Канте) якраз ризикує неприємно здивувати після золота на попередньому чемпіонаті.