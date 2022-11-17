На Мундиаль в Катар поехало немало футболистов, которые родились в других странах. Каждого шестого участника ЧМ-2022 можно называть натурализованным, хотя не ко всем это подходит в полной мере.

Испанские журналисты подсчитали, что аж 137 игроков, представленных в заявках на катарском Чемпионате мира, родились не в тех странах, национальные команды которых будут представлять. После предыдущего Мундиаля это количество выросло сразу на 55 натурализованных! Каждый шестой сборник родом из другой страны дает 16,4% от общего количества, тогда как 4 года назад таких было 82 из 736, то есть 11,1%. Только 4 страны стоят в стороне от этих тенденций. Бразилия, Аргентина, Саудовская Аравия (единственная такая пара в одной группе) и Южная Корея обошлись без подобных заимствований и усилений с чужих земель. Зато поделились с другими.

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Аргентина дарила Уругваю Муслеру, Эквадору – Галиндеса (оба вратаря, что интересно), а Мексике достался Рохелио Фунес Мори. Правда знаменитый страж ворот обидится, если его назвать аргентинцем. Муслера, в паспорте которого написали чужое ему гражданство, уверяет: "Я стопроцентный уругваец". Его даже назвали в честь Фернандо Морены. Это знаменитый бомбардир сборной Уругвая, от которого фанатела мама Муслеры. Пример вратаря, который едет уже на 4 свой Мундиаль (впервые рискует быть не основным), показывает, что существует органическая натурализация, когда родители футболистов возвращаются на родную землю из эмиграции или сохраняют культурную идентичность и память о корнях.

А в современном мире все чаще видим случаи, когда дети рождаются в других странах, но от этого не забывают свое происхождение. Известен пример Джованни Симеоне, который родился в Испании, ведь его папа как раз развивал тогда свою карьеру игрока. Самой щедрой к другим странам стала Франция, отправившая в другие национальные команды аж 37 футболистов, родившихся на ее территории. В частности, в Испанию (Ляпорт), Португалию (Геррейро) и Германию (Белла-Кочап). Больше всего французы пополнили ряды сборных Сенегала, Камеруна, Туниса, Марокко и Ганы. В состав "атласских львов", кстати, попали аж 14 игроков, которые могли бы выступать за другие страны. Марокканцы стали единственными, у которых процент таких футболистов перевалил за 50.

Среди них такие звезды, как Хакими (ПСЖ, родился в Испании), Мазрауи (Бавария), Зиех (Челси, оба Нидерланды), Буну (Севилья, Канада), Саисс (Бешикташ, Франция), Показателен пример с травмой "француза" Харита, которого должен заменить рожденный в Бельгии Зарури. Ведь последний даже не получил еще разрешения от бельгийской ассоциации! Впрочем, на российском чемпионате 4 года назад Марокко и так представляли еще больше эмигрантов (73%). На подиуме также нашлось место для двух других африканских стран. Тунис и Сенегал наскребли по 12 эмигрантов, разбавив французское представительство Германией, Данией, Швейцарией и Гамбией.

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Катар усилился целой командой иностранцев. Хотя здесь обошлось без традиционных в таких случаях бразильцев. Выделяется происхождением Педру Мигел, или Ро-Ро, как себя называет этот португальский ветеран, за плечами которого школа лиссабонской Бенфики. Есть еще ганец Мохаммед со знаменитой футбольной фамилией Мунтари. Уэльс 9 из своих 10 натурализованных позаимствовал у соседей, запасного голкипера Адама Дэвиса – у Германии. А вот сами англичане переманили у Ямайки Стерлинга еще с юношеских лет.

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В нескольких сборных есть исполнители, которые уже даже играли за другие сборные. В частности, Саман Годдос из Брентфорда забивал в товарищеском матче за Швецию, а на Мундиаль едет в составе Ирана. Иньяки Уильямс теперь уже не испанец, как его брат, а ганец. Денис Одой, один из столпов сенсационной обороны Брюгге на групповом этапе ЛЧ 2022/23, каких-то 10 лет назад поднимался по нескольким ступеням сборной Бельгии, но на самом верху конкуренции не выдержал. В свои 34 экс-защитник Фулхэма дебютировал за Гану. Джейсон Каммингс променял туманные перспективы в Шотландии на Австралию. Упомянутый уже Рохелио Фунес Мори выступал на товарищеском турнире за Аргентину, как и брат-близнец Рамиро.

Польша традиционно натурализует игроков перед большими форумами. Однако, если раньше это были нигерийцы или бразильцы, теперь "Кадру" пополнили футболисты, для которых бело-красные флаги не столь уж и чужие. Никола Залевски, чьи родители бежали подальше от нищеты, вызванной коммунистическим террором, вполне мог бы играть за Италию, ведь рос исключительно в местной футбольной традиции. Если воспитанник Ромы неплохо, хоть и с определенным акцентом, разговаривает на языке родителей, то Матти Кэш, семья которого давно ассимилировалась в Англии, только пытается его выучить. Фулбек Астон Виллы шутит, что польский – самый тяжелый язык мира.

Среди других знаковых фигур на ЧМ-2022, которые могли бы играть за страны, в которых родились: Ансу Фати (Гвинея-Бисау), Альфонсо Дэвис (Гана), Джонатан Дэвид (США), Эдуар Мэнди (Франция), Матео Ковачич (Австрия), Марио Пашалич (Германия), братья Милинковичи-Савичи (Испания), Эрик Шупо-Мотинг (Германия), Маркус Тюрам (Италия), Диогу Кошта, Люк де Йонг (оба Швейцария), Джованни Рейна (Англия, португальское гражданство, аргентинские корни), Сержиньо Дест (Нидерланды), Эдуардо Камавинга (Ангола), Юссуфа Мукоко (Камерун), братья Айю (Франция), Пепе, Матеус Нуьес, Отавио (тройной бразильский десант в Португалии).

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