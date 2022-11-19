Испанский фланговый защитник Эктор Бельерин нашел позитив в том, что не попал в заявку Луиса Энрике на Мундиаль.

"У меня смешанные чувства. Меня как футболиста огорчает, что не удалось попасть в состав сборной. С другой стороны, я даже немного счастлив.

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Не знаю, смог бы ли я насладиться чемпионатом мира, ради которого во время подготовки к турниру погибли 6500 человек.

Люди из Пакистана или Бангладеш, преимущественно молодые мужчины 30-40 лет, просто пытались обеспечить лучшую жизнь для своих семей.

Футбол становится отражением нашего общества: алчности, эгоизма, неравенства. Нам нужно находить больше человечности", – цитирует Бельерина издание Sport.

Бельерин в последний раз играл за сборную Испании два года назад. В этом сезоне правый защитник проигрывает конкуренцию в Барселоне.

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