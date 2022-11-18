Самый резонансный, самый скандальный, самый помпезный. Президент ФИФА даже предсказывает ему статус самого успешного. К чемпионату мира в Катаре можно относиться очень по-разному. Неизменным остается только один факт – он вот-вот стартует. Уже в воскресенье, 20 ноября, состоится матч-открытие, в котором хозяева турнира будут принимать Эквадор.

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Катар – Эквадор: где смотреть матч-открытие ЧМ-2022:

На территории Украины чемпионат мира будут транслировать сразу несколько платформ. В общественном доступе матч будет транслировать Суспільне – в прямом эфире своих региональных телеканалов, а также онлайн-платформе Суспільне-Спорт. Также все поединки в прямом эфире будут доступны на платформе MEGOGO.

Катарцы впервые сыграют на Мундиале. Такую возможность они получили в качестве хозяев турнира. А вот для Эквадора это уже четвертый чемпионат мира. За три прошлых розыгрыша они только один раз выходили в плей-офф, который для команды завершился на 1/8 финала. История очных противостояний насчитывает один матч, товарищеский. Он прошел 4 года назад и завершился победой Катара со счетом 4:3.

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