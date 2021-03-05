Накануне "красные" проиграли Челси, а лидер команды Мохамед Салах был заменен уже на 62-й минуте.

Ливерпуль – Челси – 0:1 – видео гола и обзор матча

Египтянин резко отреагировал на тактический ход рулевого Ливерпуля Юргена Клоппа и еще долго не мог успокоиться на трибуне. Подлил масла в огонь конфликта и представитель вингера Рами Аббас Исса. Агент написал пост в своем твиттере с единственным символом – точкой. Многие пользователи решили, что так он намекнул на отъезд Салаха с Энфилда после сезона 2020/21. Нападающий имеет действующий до лета 2023-го контракт с мерсисайдцами.

Напомним, что Мохамед Салах защищает цвета Ливерпуля с 2017 года. В нынешней кампании он провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 24 мяча.

Ливерпуль впервые в истории проиграл 5 матчей подряд на Анфилде – зона вылета ближе, чем Сити. Что делать с Клоппом?