Напередодні "червоні" програли Челсі, а лідер команди Мохамед Салах був замінений вже на 62-й хвилині.

Ліверпуль – Челсі – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Єгиптянин різко відреагував на тактичний хід керманича Ліверпуля Юргена Клоппа і ще довго не міг заспокоїтися на трибуні. Підлив олії до вогню конфлікту й представник вінгера Рамі Аббас Ісса. Агент зробив допис у своєму твіттері з єдиним символом – крапкою. Чимало користувачів вирішили, що так він натякнув на від'їзд Салаха з Енфілда після сезону 2020/21. Нападник має чинний до літа 2023-го контракт із мерсисайдцями.

Нагадаємо, що Мохамед Салах захищає кольори Ліверпуля з 2017 року. У нинішній кампанії він провів 37 матчів у всіх турнірах, у яких забив 24 м'ячі.

Ліверпуль вперше в історії програв 5 матчів поспіль на Анфілді – зона вильоту ближче, ніж Сіті. Що робити з Клоппом?