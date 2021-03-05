Челси победил Ливерпуль: ужасный кризис "красных" может оставить Клоппа без ЛЧ, а Тухель идет на медаль

– Ливерпуль уступил Челси и довел проигрышную серию на своем поле до 5 матчей. Перед этим были неудачи против Манчестер Сити, Эвертона, Брайтона и Бернли. Анфилд – уже не крепость.

– После Нового года Ливерпуль забил дома лишь один гол (в разгроме 1:4 от Сити). В 4 последних домашних поединках мерсисайдцы создавали меньше, чем соперники, а в створ ворот Челси нанесли один удар.

– Еще в январе Ливерпуль лидировал в чемпионате и выглядел претендентом на титул, несмотря на все кадровые проблемы. Сейчас "красные" на 7 месте, а по потерянным очкам – вообще на 9-м. От вершины АПЛ, на которой закрепился Манчестер Сити, мерсисайдцев отделяет 22 очка. От зоны вылета – 20.

– Ливерпуль выдает худшую защиту титула в истории АПЛ: в прошлом сезоне после 27 туров команда набрала на 36 пунктов больше, чем в текущем.

Liverpool after 27 games of 2019-20: 79 points



Liverpool after 27 games of 2020-21: 43 points



The largest negative points differential by a defending champion after 27 games in PL history. pic.twitter.com/LTFu8AMtq1 — Squawka Football (@Squawka) March 4, 2021

– Ливерпулю не хватает удачи. Исчезла магия, благодаря которой "красные" умели выгрызать победы в равных матчах. Теперь такие победы выгрызают соперники. При этом ощутимо ухудшилось и качество игры подопечных Юргена Клоппа. Они меньше создают, хуже реализуют и больше позволяют у своих ворот. Просел прессинг, который был главным оружием.

– Весь сезон мерсисайдцев преследуют травмы. Больше всего пострадала оборона: поочередно вылетели основные центрбеки ван Дейк, Гомес и Матип, а затем и Фабиньо с Хендерсоном, которые подменяли их. В матче с Челси в защите вышли Кабак и Фабиньо – двадцатая пара центрбеков Ливерпуля в сезоне!

– Юрген Клопп в течение сезона не производит впечатление уверенного в себе менеджера. Он бросался на журналистов и вступал в заочные перепалки (с обвинениями) с другими тренерами. Разрушается идиллия внутри команды. Салах резким недовольством воспринял раннюю замену в игре с Челси, а агент египтянина многозначительно отреагировал в сети. СМИ раздули историю – мол, Мохамед покинет клуб.

– Как не вспомнить, что Клопп пережил похожий момент в Дортмунде в сезоне 2014/15. Боруссии страшно не везло. И в игровом плане (по качеству игры команда входила в топ-4, по результатам – шла в зоне вылета). И в плане травм (Ройс, Хуммельс, Гюндоган, Блащиковски, Шмельцер). Юрген тогда сам подал в отставку, хотя клуб даже не планировал его увольнять...