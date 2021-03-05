Челси обыграл Ливерпуль в матче 29-го тура АПЛ. Смотрите видео гола и обзор матча Ливерпуль – Челси на "Футбол 24".

Первая половина запомнилась неудачными попытками Вернера забить. Одна из них таки завершилась голом, однако мяч отменили из-за противоречивого офсайда. А вот в конце тайма ничто не помешало удару Маунта с линии штрафной. Ливерпуль смог ответить лишь полумоментом Мане и Челси удержал минимальную победу.

Челси одержал минимальную победу над Ливерпулем на Энфилде – лондонцы вернулись в зону Лиги чемпионов

Таким образом, лондонцы набрали 47 очков и поднялись на 4 место, Ливерпуль с 43 пунктами опустились на седьмую строчку.