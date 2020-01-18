Владелец Ливерпуля рассказал о переговорах с Клоппом – бизнесмен назвал альтернативную профессию для тренера "красных"

Владелец Ливерпуля Майк Гордон вспомнил переговоры с Юргеном Клоппом перед его назначением главным тренером мерсисайдцев в 2015 году.

"Позвонил Юргену, и у нас состоялся необычный разговор. К тому времени, когда я положил трубку, мне уже стало понятно, что он подходящий человек для клуба. Мы договорились о встрече в Нью-Йорке. Она состоялась поздно вечером, на следующий день мы провели длительное обсуждение. Все прошло очень просто. Это идеальный выбор.

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У него математический склад ума. Я проработал инвестором 30 лет, разговаривал с одним из лучших управленцев в мире, и Юрген находится на одном уровне с ними. Если бы не тренировал футбольную команду, он мог бы управлять компанией из рейтинга крупнейших организаций мира", – цитирует Гордона Sports Illustrated.

Напомним, Клопп возглавил Ливерпуль в октябре 2015 года. Вместе с английской командой он в 2019 году победил в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и Клубном чемпионате мира.

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