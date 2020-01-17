Сетьєн дебютує в Барселоні, Ліверпуль спробує здолати Ман Юнайтед, інтрига навколо Зінченка – топ-матчі євровікенду

"Футбол 24" традиційно виділяє найцікавіші поєдинки європейського вікенду. Битва Ліверпуля з Манчестер Юнайтед, дебют Кіке Сетьєна в Барселоні та інші матчі – в нашому матеріалі.

Манчестер Сіті – Крістал Пелас

18 січня, 17:00. Манчестер, Етіхад

Пряма трансляція на Setanta Sports

Чому потрібно подивитися: команда Хосепа Гвардіоли після триматчевої переможної серії обійшла Лестер у турнірній таблиці АПЛ, вийшла на друге місце та продовжує зберігати примарні сподівання на чемпіонство, хоча Ліверпуль відірвався на 14 очок при наявності гри в запасі. Суперником Манчестер Сіті у 23-му турі стане Крістал Пелас, який останні 3 поєдинки чемпіонату звів унічию, але все ще втримується в першій десятці турнірної таблиці Прем'єр-ліги.

Останнім часом лазарет "містян" практично спорожнів – серед травмованих залишилися лише Лерой Сане та Емерік Ляпорт, які перебувають поза грою вже тривалий час. Інші виконавці готові вийти на поле Етіхад Стедіум у поєдинку проти непоступливих "орлів". Команда Роя Ходжсона пропустила у 22-х матчах лише 24 голи – це 3-й показник у чемпіонаті, який і дозволяє Крістал Пелас поки що не боятися зони вильоту. На відміну від захисту, атака гостей відверто не вражає, адже лондонці забили лише 20 м'ячів – найгірша результативність Прем'єр-ліги разом з Борнмутом та Уотфордом.

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Втім, у поєдинку проти чинних чемпіонів статистика Пелас, найімовірніше, погіршиться. Ман Сіті встиг відвантажити суперникам вже 62 голи (в середньому майже 3 за гру), що є найвищим показником серед усіх команд АПЛ. Враховуючи численні кадрові проблеми "орлів", сумнівно, що команді Роя Ходжсона вдасться зачепитися за очки на Етіхаді. Тим більше, з урахуванням форми "містян", які виграли 3 останні поєдинки із загальним рахунком 10:2.

У першому колі "містяни" на виїзді без особливих проблем розібралися з Пелас, забивши у ворота команди Ходжсона 2 "сухих" м'ячі. Олександр Зінченко тоді не потрапив до заявки – становище українця залишається незрозумілим і зараз. Із 4-х поєдинків Сіті у 2020 році українець тричі не потрапляв навіть до заявки, хоча у єдиній своїй грі в Кубку Англії проти Порт Вейл відзначився голом. За відсутності Зінченка на позиції лівого захисника виходив Бенжамен Менді, який вже відіграв більше матчів чемпіонату, ніж Зінченко, – 10 проти 9-ти. Ситуація одного з лідерів збірної України, який після травми втратив місце у складі Манчестер Сіті, починає потрохи непокоїти. Особливо з урахуванням Євро-2020, до якого залишилося менше 5-ти місяців.

Прогноз Футбол 24": 2:0

Реал Мадрид – Севілья

18 січня, 17:00. Мадрид, Сантьяго Бернабеу

Пряма трансляція на "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: у центральному поєдинку 20-го туру Прімери Реал прийме Севілью. Мадридці підходять у матчу в хорошому настрої, позаяк розпочали 2020 рік із завоювання трофею, здобувши Суперкубок Іспанії та наздогнавши Барселону за загальною кількістю здобутих нагород (по 91). У Саудівській Аравії команда Зідана спочатку розібралася із Валенсією, а у фіналі в серії пенальті здолала своїх сусідів із Атлетіко.

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Мадридці у останніх турах Ла Ліги регулярно втрачають очки, але завдяки таким же непереконливим результатам Барселони все ще ділять з каталонцями перше місце турнірної таблиці, поступаючись лише за додатковими показниками. Севілья теж не надто вражає, проте "нервіонці" залишаються у зоні Ліги чемпіонів, а від дуету лідерів чемпіонату відстають лише на 5 пунктів. Безумовно, матч на Сантьяго Бернабеу стане центральним у турі.

Очікувалося, що у Зідана виникнуть серйозні кадрові труднощі, але Бензема та Рамос залікували свої пошкодження та у п'ятницю вже займалися в загальній групі. Якщо не станеться форс-мажору, то обоє будуть готові вийти з перших хвилин. Подолав хворобу і Гарет Бейл, який пропустив матчі Суперкубка Іспанії. Тому єдиними втратами Реала стануть травмовані Асенсіо та Азар, а також дискваліфікований Федеріко Вальверде. У Севільї через перебір жовтих не зіграє Лукас Окампос.

Окремо варто звернути увагу на персону головного тренера андалусійців. Хулен Лопетегі зі скандалом очолив Реал влітку 2018 року, принісши у жертву інтереси збірної Іспанії за кілька днів до початку чемпіонату світу. Карма знайшла героя, який протримався у Мадриді лише кілька місяців. Тепер екс-тренер "вершкових" повертається на Сантьяго Бернабеу і, за його ж словами, розраховує на теплий прийом, навіть з урахуванням невдалих результатів Реала під його керівництвом.

Прогноз Футбол 24": 1:0

Ліверпуль – Манчестер Юнайтед

19 січня, 18:30. Ліверпуль, Енфілд

Пряма трансляція на Setanta Sports, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: на Енфілді пройде класичне англійське протистояння між Ліверпулем та Манчестер Юнайтед. Саме ці команди є найтитулованішими клубами в історії англійського футболу – 20 чемпіонств та 16 других місць у МЮ, 18 титулів і 14 других позицій у мерсисайдців. У поточному сезоні Ліверпуль дуже близький до першого чемпіонства за останні 30 років – команда Клоппа може дозволити собі навіть кілька осічок, адже за втраченими очками має одразу 17 балів гандикапу перед Ман Сіті.

У матчі першого кола МЮ та Ліверпуль розійшлися миром з рахунком 1:1. Та нічия стала єдиною втратою очок для "червоних" у поточному сезоні Прем'єр-ліги – всіх інших опонентів підопічні Клоппа обіграли (за винятком Вест Хема, з яким мерсисайдці ще не зустрічалися). Команда Уле Гуннара Сульшер вміє давати бій грандам та вже отримала звання своєрідного "Робіна Гуда", який відбирає очки у грандів (Ліверпуль, Ман Сіті, Тоттенхем, Челсі), але безвольно віддає матчі проти Борнмута, Уотфорда, Ньюкасла та інших колективів схожого рівня. Тому в дуелі з МЮ навряд чи доцільно заздалегідь віддавати команді Клоппа 3 очки – підступні "дияволи" не знехтують нагодою вдруге поставити підніжку принциповому супернику. Хоча на папері фаворит поєдинку очевидний – безумовно, ним є Ліверпуль.

Обидва наставники не зможуть випустити оптимальні склади. У господарів пропустять поєдинок Матіп, Ловрен, Кейта та Мілнер. Фабінью у середу повернувся до тренувань, але навряд чи він буде готовий вже до поєдинку з Юнайтед. Що стосується манкуніанців, то у гостей не з'являться Погба, Мактомінай та Рохо. Під питанням участь у грі Шоу та Рашфорда, у якого невеличке пошкодження.

Прогноз Футбол 24": 2:1

Ювентус – Парма

19 січня, 21:45. Турин, Ювентус Стедіум

Пряма трансляція на "Футбол 1"

Чому потрібно подивитися: Ювентус за підсумками минулого туру захопив одноосібне лідерство у Серії А після втрати очок Інтером у матчі з Аталантою. Тепер чинні чемпіони прийматимуть вдома Парму, яка претендує на путівку в єврокубки, посідаючи 7 місце в таблиці. Пармезанці виграли з з останніх 5-ти поєдинків чемпіонату, але не можуть похизуватися стабільністю – в одному турі вони обігрують Рому чи Наполі, а в іншому без шансів поступаються Аталанті чи втрачають очки з Брешією.

Ювентус у грі з Ромою здобув важкі 3 очки, але надовго втратив Мері Деміраля. Молодий турок порвав "хрести" та вибув орієнтовно на 6 місяців. Окрім нього, Мауріціо Саррі на цей поєдинок не дорахується травмованих К'єлліні та Хедіру, а також дискваліфікованого Бентанкура. Є певні сумніви і щодо участі Кріштіану Роналду, але тут причина інша – португалець банально захворів. Імовірно, тренер все ж не ризикне ризикувати головною зіркою з перших хвилин.

До слова, у складі Парми на Ювентус Стедіум завітає Деян Кулусевскі – 19-річний шведський півзахисник, який нещодавно підписав контракт зі "Старою синьйорою", але на правах оренди до літа виступатиме за "хрестоносців". Втім, можливість залишити про себе перше враження туринських тіфозі юний півзахисник отримає вже у цю неділю.

Прогноз Футбол 24": 2:0

Барселона – Гранада

19 січня, 22:00. Барселона, Камп Ноу

Пряма трансляція на "Футбол 2"

Чому потрібно подивитися: Кіке Сетьєн дебютує на посаді головного тренера Барселони. "Синьо-гранатові" на Камп Ноу прийматимуть Гранаду, яка на старті чемпіонату навіть очолювала турнірну таблицю, проте пізніше прогнозовано здала та завершила перше коло на 10-му місці.

Після останніх невдач каталонців (2:2 у дербі з аутсайдером Еспаньйолом та поразки від Атлетіко в Суперкубку) керівництво клубу все ж наважилося на зміни, яких давно чекали. Попри лідерство Барселони в чемпіонаті, відставка Ернесто Вальверде була неминучою, але вибір Кіке Сетьєна у статусі нового тренера здивував багатьох, адже паралельно розглядалися кандидатури Хаві, Рональда Кумана та, за чутками, навіть Массіміліано Аллегрі. Матч проти Гранади – перший для 61-річного наставника, у якому він має можливість змусити деяких скептиків замовкнути.

Господарям не допоможуть травмовані Дембеле та Суарес, а також дискваліфікований Френкі де Йонг. Продовжують відновлення від пошкоджень Артур та тер Штеген, вихід яких також практично виключений. До слова, в матчі першого кола Гранада вдома шокувала Барсу, обігравши "кулес" з рахунком 2:0. Безумовно, Мессі та Ко пам'ятають ту сенсацію і налаштовані виключно на 3 очки.

Прогноз Футбол 24": 3:1

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