Власник Ліверпуля розповів про переговори з Клоппом – бізнесмен назвав альтернативну професію для тренера "червоних"

Власник Ліверпуля Майк Гордон згадав переговори з Юргеном Клоппом перед його призначенням головним тренером мерсисайдців у 2015 році.

"Подзвонив Юргену, і у нас відбулася незвичайна розмова. На той час, коли я поклав слухавку, мені вже стало зрозуміло, що він підходяща людина для клубу. Ми домовилися про зустріч в Нью-Йорку. Вона відбулася пізно ввечері, на наступний день ми провели тривале обговорення. Все пройшло дуже просто. Це ідеальний вибір.

Ліверпуль готовий побити свій трансферний рекорд заради Хаверца

У нього математичний склад розуму. Я пропрацював інвестором 30 років, розмовляв з одними із найкращих управлінців у світі, і Юрген перебуває на одному рівні з ними. Якби не тренував футбольну команду, він міг би керувати компанією з рейтингу найбільших організацій світу", – цитує Гордона Sports Illustrated.

Нагадаємо, Клопп очолив Ліверпуль у жовтні 2015 року. Разом з англійською командою він у 2019 році переміг у Лізі чемпіонів, Суперкубку УЄФА та Клубному чемпіонаті світу.

Сетьєн дебютує в Барселоні, Ліверпуль спробує здолати Ман Юнайтед, інтрига навколо Зінченка – топ-матчі євровікенду