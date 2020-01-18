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Власник Ліверпуля розповів про переговори з Клоппом – бізнесмен назвав альтернативну професію для тренера "червоних"

12:26 1198 Читать на русском
Власник Ліверпуля розповів про переговори з Клоппом – бізнесмен назвав альтернативну професію для тренера "червоних"
Юрген Клопп та Майк Гордон / ВВС

Власник Ліверпуля Майк Гордон згадав переговори з Юргеном Клоппом перед його призначенням головним тренером мерсисайдців у 2015 році.

"Подзвонив Юргену, і у нас відбулася незвичайна розмова. На той час, коли я поклав слухавку, мені вже стало зрозуміло, що він підходяща людина для клубу. Ми домовилися про зустріч в Нью-Йорку. Вона відбулася пізно ввечері, на наступний день ми провели тривале обговорення. Все пройшло дуже просто. Це ідеальний вибір.

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У нього математичний склад розуму. Я пропрацював інвестором 30 років, розмовляв з одними із найкращих управлінців у світі, і Юрген перебуває на одному рівні з ними. Якби не тренував футбольну команду, він міг би керувати компанією з рейтингу найбільших організацій світу", – цитує Гордона Sports Illustrated.

Нагадаємо, Клопп очолив Ліверпуль у жовтні 2015 року. Разом з англійською командою він у 2019 році переміг у Лізі чемпіонів, Суперкубку УЄФА та Клубному чемпіонаті світу.

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Англія Ліверпуль Ліверпуль Юрген Клопп Юрген Клопп
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