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Ливерпуль готов побить свой трансферный рекорд ради Хаверца

16 января 11:48 891 Читати українською
Ливерпуль готов побить свой трансферный рекорд ради Хаверца
Кай Хаверц / Reuters

Атакующий хавбек Байера Кай Хаверц не дает покоя многим европейским грандам.

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Мерсисайдцы летом готовы отдать за звезду Байера более 100 млн фунтов, что может стать новым трансферным рекордом клуба. На Хаверца также претендуют Барселона, Манчестер Юнайтед и Бавария, однако пока у Ливерпуля лидирующие позиции в переговорах с леверкузенцами. На подписании соотечественника лично настаивает тренер "красных" Юрген Клопп, который высоко оценивает потенциал 20-летнего плеймейкера.

К слову, Хаверц занял третье место в голосовании Golden Boy-2019, уступив лишь Жоау Фелишу из Атлетико и Джейдону Санчо из Боруссии Дортмунд.

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