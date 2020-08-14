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Владельцы Интера имеют все необходимое для трансфера Месси, – Моратти

16:49 - Читати українською
Владельцы Интера имеют все необходимое для трансфера Месси, – Моратти
Лионель Месси / Marca

Бывший президент Интера Массимо Моратти высказался по поводу возможного перехода Лионеля Месси в миланский клуб.

"Сейчас я просто фанат Интера, поэтому у меня нет никакой инсайдерской информации. Говоря о возможном трансфере Месси, я знаю одно: у владельцев Интера есть все необходимое, чтобы привести Месси в Милан, как с точки зрения финансов, так и в контексте способностей", – приводит слова Моратти Quotidiano Sportivo.

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Напомним, ранее сеть подорвала информация о том, что аргентинец и его отец приобрели жилье в Милане, причем сами Лионель – вблизи с офисом Интера.

К слову, Месси провел в сезоне 2019/20 43 матча в составе Барселоны, записав в свой актив 31 гол и 26 ассистов.

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Лионель Лионель Месси Интер Интер Трансферы Массимо Моратти Трансферы Интера Италия
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