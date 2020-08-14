Конте в Інтері розбудив гіганта, але не всі проблеми вирішені – чого боятися Шахтарю у півфіналі Ліги Європи

Конте змусив гіганта нарешті прокинутися

Роботу Лучано Спаллетті в Інтері не можна назвати провальною – фахівець повернув "нерадзуррі" у Лігу чемпіонів, де команда не була від сезону-2011/12. Після такого прогресу керівництво більшості клубів не наважилося б змінювати наставника. Он сусідній Мілан навіть не заскочив у топ-4, але посткарантинна серія Стефано Піолі змусила "россонері" відмовитися від послуг Ральфа Рангніка з його стратегічним підходом. Однак "кузени" на стали відмовлятися від задуманого – постать рівня Антоніо Конте заворожує. Уболівальники "змій" настільки втомилися від провалів, що були готові пробачити "графу" його туринське минуле, аби лише він повернув їхню команду на вершину.

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Антоніо Конте від самого початку сезону закликав не очікувати від його Інтера дива. Мовляв, команда лише будується, а в такому стані порушити гегемонію Ювентуса надзвичайно складно. Очевидно, таким чином досвідчений фахівець намагався мінімізувати тиск на своїх гравців. Водночас керманич "нерадзуррі" робив усе можливе, щоб його колектив постійно перебував десь поблизу вершини. Вдалося фінішувати другими – найкращий результат "нерадзуррі" з часів треблу Жозе Моурінью. Вдумайтесь, минуло десять (10!) років. Вже під кінець сезону Конте трохи "запалив", покритикувавши керівництво. ЗМІ роздувають тему з ймовірним звільненням тренера, але більше віриться, що таким чином Антоніо дав чіткий меседж клубу і гравцям – у наступному році ціль лише одна – чемпіонство! Жодних виправдань не буде. І повірте, вимоги Конте жорсткіші, ніж у преси та уболівальників.

Перемоги – у ДНК Конте. Для нього неважливо, як буде здобутий результат, але якщо помітить у когось зі своїх підопічних бодай натяк на неготовність жертвувати усім, тоді начувайтеся. Водночас "граф" уміє витискати зі своїх гравців максимум і бути для них не лише наставником, але й другом. Відбігати у колі під час гри в рондо – запросто, але будьте ласкаві у наступному ж матчі з таким же запалом заганяти суперника. Так, ефекту Конте не вистачило, щоб скинути Ювентус з трону, але він вже досяг того, щоб Інтер знову почали сприймати як гранд, принаймні в Італії.

Looks like Conte is ready to play for Inter tonight if needed ‍♂️ pic.twitter.com/P9QHvJwzah — Goal (@goal) August 10, 2020

Склад Інтера готовий боротися за трофеї

Минулий сезон Інтер розпочав блискавично, відразу захопивши лідерство у чемпіонаті. На вершині "нерадзуррі" протрималися до 8-го туру, після чого естафету перехопив Ювентус. Конте ще раз повертав свою команду на перше місце ближче до кінця першого кола, але й "зимовим чемпіоном" став туринський гранд. Так, більшість поціновувачів кальчо сумують, що Лаціо провалив кінцівку, але ж очевидно – цьогоріч у чемпіонських перегонах було три лідери, а не два. Інтер зазвичай залишався в тіні, але постійно був десь поруч, чекаючи на осічки суперників. Проте, "змії" й самі були не безгрішними. Фактично, Конте втратив титул у матчах із середняками і... Ювентусом! Дві програні очні зустрічі проти своєї колишньої команди показали 51-річному фахівцеві різницю в класі. Як результат, Інтер не зміг дати "старій синьйорі" справжній бій. Не вистачило сил та досвіду боротьби на дистанції.

Це ж саме можна сказати про команду і в контексті Ліги чемпіонів. Звісно, Інтеру не дуже пощастило з жеребкуванням – Барселона та дортмундська Борусія далеко непрості суперники, але вже у першому турі групового етапу міланці лише в компенсований час врятувалися від поразки проти чеської Славії. Поєдинки з каталонським грандом завершилися двома прикрими поразками, хоча "нерадзурі" об'єктивно заслуговували більшого. Зрештою, Конте, який так ненавидить другі місця, довелося замість плей-офф Ліги чемпіонів задовольнитися участю у другому за рангом єврокубку.

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У Лізі Європи Інтер поки виглядає переконливо. Міланці вже в 1/8 фіналу проводили лише один поєдинок – іспанський Хетафе зумів дати італійцям бій, але солідність голів не забиває. Саме після тієї гри про команду Конте остаточно почали говорити як про головного фаворита турніру. Антоніо славиться своєю жагою до трофеїв, які він, зазвичай, здобуває вже у перший сезон у клубі, а нині саме ЛЄ – останній шанс не залишитися взагалі ні з чим.

Тим більше, що Інтер володіє складом, який цілком здатен виконувати подібні завдання. Ключову роль відіграють переважно досвідченні футболісти, а за молодечий запал відповідають лише троє – Алессандро Бастоні (21 рік), Ніколо Барелла (23) та Лаутаро Мартінес (22). Дехто саме аргентинського форварда вважає найкращим гравцем "нерадзуррі". Не дарма ж Барселона так сильно намагалася переманити його на Камп Ноу. У кожній лінії Конте може розраховувати не просто на лідера, а на справжню зірку. Ворота захищає досвідчений Самір Хандановіч, у захисті діє Мілан Шкріняр, за яким полюють обидва гранди з Манчестера; в середині поля не потрібно окремо представляти Крістіана Еріксена, але й Марцело Брозовіча не варто забувати. Про напад поговоримо у наступному підрозділі.

Головна зірка

Ромелу Лукаку зазнав чимало лиха протягом останніх сезонів у Манчестері. Бельгійця (як і Поля Погба) робили чи не головним винуватцем поганих результатів Юнайтед. Вболівальники очікували від форварда ще більше голів, а коли Інтер запропонував за форварда 65 мільйонів євро, вважалося, що це величезний трансферний успіх. Футболіст був головною зіркою в Евертоні, а от у сильнішому колективі вийти на такі ж позиції не зумів. Він настільки втомився від постійного цькування у пресі, що навіть не розглядав варіантів з іншими клубами АПЛ, а в Серії А замість гри поруч із Роналду в Ювентусі обрав амбітний проект у Мілані.

Антоніо Конте не побоявся зробити Лукаку ключовою фігурою свого Інтера. Ромелу класно адаптувався та утворив убивчий дует із Лаутаро. Обом форвардам комфортно перебувати на полі разом, а вміння кожного з них однаково ефективно діяти як на вістрі, так і в підіграванні роблять цю парочку смертоносною зброєю, яка вже принесла команді 50 голів.

Але саме бельгієць у цій парі – головний. Справжній вожак, який готовий виручити у скрутну хвилину, як це було, приміром, у дербі проти Мілана. Ромелу наскільки комфортно в Інтері, що він провів найрезультативніший сезон у кар'єрі, вже забивши 31 м'яч (до цього було 27 у складі Ман Юнайтед). Також Лукаку встановив низку досягнень. Зокрема, потрапив у топ-3 за кількістю голів (23) у дебютному сезоні в Серії А, поступаючись лише Роналдо (25) та Стефано Ньєршу (26); а от у виїзних матчах чемпіонату його гольові здобутки стали рекордними – 13 м'ячів дозволили випередити Андрія Шевченка, який після переходу з київського Динамо у Мілан у сезоні-1999/00 12 разів забивав за "россонері" у гостьових матчах. У єврокубках форвард забив у шести матчах поспіль – такого в Інтері ще не робив ніхто. Ну і не забуваймо про Лігу Європу, де після перерви у 5 років Лукаку знову забиває у кожній грі, 9 поєдинків поспіль – це вже абсолютний рекорд турніру. Словом, Шахтарю доведеться добряче постаратися, щоб форвард не зміг відзначити маленький ювілей.

Чого боятися і де шукати слабкі місця Шахтарю

Насправді, команді Луїша Каштру належить вперше у нинішньому розіграші Ліги Європи зіграти проти серйозного суперника і відразу – проти фаворита турніру. Після вильоту з ЛЧ "гірники" пройшли Бенфіку, Вольфсбург та Базель. Німці та португальці перебували далеко не у найкращих кондиціях, а швейцарці просто не настільки сильні, щоб створювати проблеми чинному чемпіону України. Інша справа, що донеччани вже й самі повірили у власні сили і не бояться відкрито говорити про амбіції виграти трофей. Реальність же така, що Шахтар зіграє проти найсильнішого з усіх півфіналістів.

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Можливо, комусь це здасться парадоксальним, але головна риса нинішнього Інтера – надійність. Захист "нерадзуррі" став найкращим у Серії А (лише 36 пропущених). З іншого боку, це фірмова риса команд Антоніо Конте. Однак не варто думати, що з атакою у "змій" є якість проблеми – в Італії лише Аталанта забиває більше. Дует Лаутаро-Лукаку дуже небезпечний, вони постійно переміщаються і міняються позиціями, що додає головного болю захисникам суперника. Коли комбінаційна гра не клеїться, працює план Б – Лукаку розташовується у штрафному майданчику, де партнери шукають його дальніми передачами. Завдяки своїм габаритам Ромелу легко "відтирає" навіть кількох опонентів. Це його вміння яскраво демонструє гол у ворота Байєра у чвертьфіналі. Враховуючи проблеми Шахтаря саме у центрі оборони, очевидно, що Інтер спробує тиснути саме сюди. Але стежити потрібно не лише за Лукаку. Лаутаро полюбляє опускатися в глибину, порушуючи структуру, а потім вриватися у вільні зони, або ж звільняти простір для Барелли чи Брозовіча. Словом, у опорників "гірників" буде ой як багато роботи. Ну і стандарти, на яких донеччани традиційно слабкі (гол Мораєса Базелю – приємне виключення), а у Інтера є Годін та Шкріняр.

Якщо вже встигли залякатися, що у Шахтаря немає шансів, то у нас є, чим вас заспокоїти. Передусім, Інтер – зручний суперник для підопічних Луїша Каштру. Річ у тім, що "нерадзуррі" не намагаються тотально домінувати над опонентом. Ми вже згадували, що міланці дуже сильні в захисті, саме це дає їм можливість безболісно опускатися на власну половину та віддавати ініціативу супернику. Таким чином, Шахтар отримає те, що любить найбільше, – м'яч. Ніхто не здивується, якщо саме українська команда вестиме гру, але потрібно бути обачними і не допускати контратак, в яких Лукаку і Ко зазвичай не хиблять. Вкотре головною зброєю "помаранчево-чорних" повинна стати варіативність бразильців, і тут уже мусить переживати Конте – у нього в захисті грають Годін, Д'Амброзіо та Янг, яким на трьох рівно 100 років. Це явно не той вік, коли можна виграти спринт у Тайсона, Тете чи Соломона. Допоможе Шахтарю і відсутність Алексіса Санчеса. Перша половина сезону чилійця у Серії А вийшла тьмяною, але після карантину нападник став справжнім лідером – 3 голи та 7 асистів переконали викупити його контракт у Манчестер Юнайтед. У грі проти Байєра Алексіс пошкодив підколінне сухожилля і майже не має шансів відновитися навіть до фіналу ЛЄ. Зараз для Інтера це серйозна втрата, але й вона не здатна похитнути статус абсолютного фаворита міланців у протистоянні з Шахтарем. Вихід підопічних Луїша Каштру у фінал буде якщо не дивом, то гучною сенсацією.

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