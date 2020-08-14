Власники Інтера мають все необхідне для трансферу Мессі, – Моратті

"Зараз я просто фанат Інтера, тому в мене немає ніякої інсайдерської інформації. Говорячи про можливий трансфер Мессі, я знаю одне: у власників Інтера є все необхідне, щоб привести Мессі в Мілан, як з точки зору фінансів, так і в контексті здібностей", – наводить слова Моратті Quotidiano Sportivo.

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Нагадаємо, раніше мережу підірвала інформація про те, що аргентинець та його батько придбали житло в Мілані, причому самі Ліонель – поблизу з офісом Інтера.

До слова, Мессі провів у сезоні 2019/20 43 матчі у складі Барселони, записавши до свого активу 31 гол та 26 асистів.

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