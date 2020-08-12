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Месси вслед за отцом приобрел пентхаус в Милане – потенциальный переход в Интер становится все более реальным

06:00 - Читати українською
Месси вслед за отцом приобрел пентхаус в Милане – потенциальный переход в Интер становится все более реальным
Фотоколлаж R/B

Форвард Барселоны Лионель Месси решил подлить немного масла к слухам о своем громкий трансфер.

Лионель Месси не пожалел денег на элитное жилье в Милане, сообщает Sport Mediaset.

Отец Месси приобрел жилье в Милане – слухи о трансфере лидера Барселоны вспыхнули с новой силой

Пентхаус звездного аргентинца расположился в районе Порта Нуова рядом с офисом Интера. Напомним, ряд итальянских СМИ уже длительное время уверяют, что Интер ведет активные переговоры по трансферу форварда Барселоны.

Недавно, сеть подорвала информация о приобретении жилья в итальянской столице моды отцом Лионеля. Действующий контракт Месси с Барсой рассчитан до лета 2021-го, и стороны пока не сели за стол переговоров о продолжении сотрудничества.

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