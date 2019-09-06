"Вижу, что Алиссон на шаг впереди", – Эдерсон прокомментировал конкуренцию с голкипером Ливерпуля

Вратарь Манчестер Сити поделился мнением относительно своего партнера по сборной Бразилии.

"Мы были лучшими в прошлом сезоне, но я вижу, что Алиссон на шаг впереди.

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Он очень хорошо выступил в Премьер-лиге, выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок Европы, хорошо сыграл на Копа Америка. Могу ли я стать первым номером в сборной Бразилии? Нужно быть готовым ко всему. Надеюсь, что смогу воспользоваться возможностью", – цитирует Эдерсона A Bola.

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Напомним, Алиссон пропустил начало сезона 2019/20 из-за травмы, которую он получил в первом туре АПЛ против Норвича.