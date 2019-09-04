Алиссон оценил роль вратаря в современном футболе и собственные шансы на "Золотой мяч"

Голкипер английского Ливерпуля Алиссон поделился мыслями относительно современных трендов в игре и индивидуальных наград.

"Вратари активно участвуют в матчах. Фундаментальный аспект, конечно, то, чтобы вы хорошо играли и руками, и ногами. Кроме того, вратари имеют уникальное место обзора всего, что происходит на поле, нужно уметь организовывать партнеров.

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Главное отличие заключается в том, что вратари не забивают мячи, а мешают этому. Люди любят праздновать голы. Это самый важный момент в футболе. Нападающих ценят чуть больше, думаю, именно поэтому.

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Знаю о том, что из вратарей "Золотой мяч" получал только Яшин. Как видите, это сверхсложно для вратарей. Для меня это будет большая честь, но я сосредоточен на том, чтобы делать свою работу и помогать Ливерпулю в нынешнем сезоне", – цитирует Алиссона Marca.

Отметим, что бразильский голкипер стал одним из творцов яркого прошлого сезона Ливерпуля, победил с "красными" в Лиге чемпионов и выиграл Копа Америка с родной сборной.