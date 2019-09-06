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"Бачу, що Аліссон на крок попереду", – Едерсон прокоментував конкуренцію з голкіпером Ліверпуля

19:58 54 Читать на русском
"Бачу, що Аліссон на крок попереду", – Едерсон прокоментував конкуренцію з голкіпером Ліверпуля
Аліссон та Едерсон / Reuters

Воротар Манчестер Сіті поділився думкою щодо свого партнера по збірній Бразилії.

"Ми були найкращими у минулому сезоні, але я бачу, що Аліссон на крок попереду.

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Він дуже добре виступив в Прем'єр-лізі, виграв Лігу чемпіонів, Суперкубок Європи, добре зіграв на Копа Амеріка. Чи можу я стати першим номером у збірній Бразилії? Потрібно бути готовим до всього. Сподіваюся, що зможу скористатися можливістю", – цитує Едерсона A Bola.

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Нагадаємо, Аліссон пропустив початок сезону 2019/20 через травму, якої він зазнав у першому турі АПЛ проти Норвіча.

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Англія Бразилія Бразилія Аліссон Аліссон Едерсон Едерсон Ліверпуль Ліверпуль Манчестер Сіті Манчестер Сіті
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