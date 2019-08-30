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"Травма достаточно серьезная", – Клопп рассказал о повреждении Алиссона

20:55 30 Читати українською
"Травма достаточно серьезная", – Клопп рассказал о повреждении Алиссона
Клопп и Алиссон / Reuters

Главный тренер Ливерпуля поделился мнением относительно восстановления бразильского голикипера

 

"Он продемонстрировал определенный прогресс в восстановлении, но травма достаточно серьезная, поэтому это займет некоторое время.

Клопп намекнул на уход из Ливерпуля после завершения действующего контракта

Мышечные повреждения требуют длительного времени для восстановления, ведь нужно вернуть работу мышц на прежний уровень", – цитирует Юргена Клоппа Sky Sports. В четвертом туре АПЛ "красные"встретятся с Бернли (31 августа).

Алиссон – лучший голкипер Лиги чемпионов 2018/19

Напомним, Алиссон получил повреждение в стартовом матче чемпионата Англии против Норвича.

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Ливерпуль Ливерпуль Англия Юрген Клопп Юрген Клопп Алиссон Алиссон Бернли - Ливерпуль
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