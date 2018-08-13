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Витсель рассказал, что его хотела приобрести Бавария в 2017 году

06:30 10 Читати українською
Витсель рассказал, что его хотела приобрести Бавария в 2017 году
Аксель Витсель / фото из соцсетей

Новичок Боруссии Д Аксель Витсель сообщил, что мог оказаться в Баварии в прошлом году.

"Бавария контактировала не со мной, а с моим бывшим тренером Фабио Каннаваро. Он вежливо ответил Анчелотти, что соглашение невозможно.

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Чувствую себя хорошо. Я усиленно тренировался во время отпуска. Конечно, понадобится одна или две игры, чтобы я был готов на 100 процентов", – цитирует Витселя Goal.

Напомним, недавно бельгиец подписал контракт с Боруссией.

Ранее сообщалось, что Витсель будет получать около 10 млн евро в год.

Теги
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