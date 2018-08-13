Вітсель розповів, що його хотіла придбати Баварія у 2017 році

Іспанія — 01:01 427
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Барселона здобула вольову перемогу над Севільєю та виграла Суперкубок Іспанії
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Реабілітував Коноплянку, поставив організовану гру та завоював любов фанів. Чому Доменіко Тедеско – ідеал для ШалькеНімеччина — 12 серп 1824
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