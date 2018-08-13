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Вітсель розповів, що його хотіла придбати Баварія у 2017 році

06:30 5 Читать на русском
Вітсель розповів, що його хотіла придбати Баварія у 2017 році
Аксель Вітсель / фото з соцмереж

Новачок Борусії Д Аксель Вітсель повідомив, що міг опинитися в Баварії у минулому році.

"Баварія контактувала не зі мною, а з моїм колишнім тренером Фабіо Каннаваро. Він ввічливо відповів Анчелотті, що угода неможлива.

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Відчуваю себе добре. Я посилено тренувався під час відпустки. Звичайно, знадобиться одна або дві гри, щоб я був готовий на 100 відсотків", – цитує Вітселя Goal.

Нагадаємо, нещодавно бельгієць підписав контракт з Борусією.

Раніше повідомлялось, що Вітсель буде у Дортмунді отримувати близько 10 млн євро на рік.

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