Полузащитник Тяньцзинь Цюаньцзянь Аксель Витсель станет игроком дортмундской Боруссии.

Боруссия Д сообщила о переходе полузащитника сборной Бельгии Акселя Витселя. Соглашение будет рассчитано до лета 2022 года, информирует официальный сайт дортмундского клуба.

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29-летний хавбек уже прибыл в лагерь Боруссии в Швейцарии. Официально о трансфере объявят в ближайшие дни после завершения всех формальностей. Немецкий клуб выплатит клаусулу игрока, которая составляет около 20 млн евро.

Ранее сообщалось, что Витсель будет получать около 10 млн евро в год.