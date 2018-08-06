Боруссия Д подтвердила переход Витселя

Испания — 16:24 137
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Интер предлагает Модричу контракт с китайцами в 37: Реал нашел 3-х кандидатов на замену хорвату
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Руководство Ромы советовалось с Шевченко по трансферу МарлосаИталия — 16:18 129
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Результаты жеребьевки раунда плей-офф Лиги Европы 2018/19Лига Европы — 15:07 376
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Заря может сыграть с РБ Лейпциг или Университатей в плей-офф Лиги ЕвропыЛига Европы — 15:03 71
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Жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы: Мариуполь может сыграть с победителем пары Ягеллония – ГентЛига Европы — 14:58 70
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