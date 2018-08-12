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Ярмоленко рассказал, почему покинул Боруссию Д

14:20 524 Читати українською
Ярмоленко рассказал, почему покинул Боруссию Д
Андрей Ярмоленко / фото из соцсетей

Полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко назвал причины, по которым ему пришлось покинуть Боруссию Д.

"Что касается моей карьеры в Боруссии, то первая половина сезона в Дортмунде была хорошей, но затем я получил травму, а главный тренер изменился.

Когда я восстановился то понял, что на меня в команде не рассчитывают. Петера Босса сменил Петер Штегер, он не видел меня в составе. Это было трудно, но я все равно старался и показывал себя на тренировках.

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Со мной уже случалось подобное. Я начинал свою карьеру в Чернигове, когда мне было 13, я поехал в академию Динамо. Я поиграл там шесть или семь месяцев, после чего главный тренер отправил меня домой, сказав, что моего уровня не достаточно для Динамо. Я вернулся в Чернигов, а через три года Динамо пришлось заплатить за мой переход деньги", – цитирует Ярмоленко The Times.

"Любимый игрок в истории Вест Хэма – Паоло Ди Канио", – Ярмоленко дал экспресс-интервью клубной пресс-службе

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Англия Вест Хэм Вест Хэм Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Петер Бос Петер Бос Петер Штёгер Петер Штёгер
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