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Боруссия Д приобретет Витселя и будет платить ему 10 млн евро в год

07:30 7 Читати українською
Боруссия Д приобретет Витселя и будет платить ему 10 млн евро в год
Аксель Витсель / Фото: соцсети

Дортмундская Боруссия готова выплатить Тяньцзинь Цюаньцзянь клаусулу за Акселя Витселя в размере 20 млн евро.

Полузащитник Тяньцзинь Цюаньцзянь Аксель Витсель перейдет в дортмундскую Боруссию, сообщает Bild.

Клубы согласовали трансфер 29-летнего хавбека. "Шмели" заплатят за бельгийца прописанные в его контракте отступные в размере 20 млн евро.

Уже завтра игрок прибудет в Швейцарию и присоединится к своей новой команде на сборе.

Контракт Витселя с Боруссией будет рассчитан на 4 года, его зарплата составит 10 млн евро в год.

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