Боруссия Д приобретет Витселя и будет платить ему 10 млн евро в год

Англия — 5 авг 952
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Челси – Манчестер Сити: односторонний Суперкубок, сигнал для Зинченко и историческое мгновение
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Челси – Манчестер Сити: стартовые составы на Суперкубок Англии 2018, без ЗинченкоАнглия — 5 авг 327
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Шовковский может войти в тренерский штаб сборной Украины, – СМИСборная Украины — 5 авг 204
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Девич перешел в СабахМир — 5 авг 295
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"Реал привез из Украины две награды: 13-ю ЛЧ и Лунина" – украинец порвал испанские соцсети во время матча с ЮвентусомИспания — 5 авг 1437
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