Бельгиец не будет продлевать с дортмундцами контракт, рассчитанный до лета 2022 года, сообщает Николо Скира. Переговоры между клубом и игроком окончательно прекращены.

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Агент Витселя уже начал искать своему клиенту новое место работы, в частности, предложил услуги Акселя Ювентусу. Кроме варианта с Италией, есть еще возможность попробовать свои силы в АПЛ или МЛС – некоторые клубы из этих лиги готовы приютить игрока.

Отметим, Аксель Витсель выступает за Боруссию Дортмунд с лета 2018-го. В текущем сезоне 32-летний полузащитник провел 21 матч на клубном уровне, но результативными действиями не отличался.

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