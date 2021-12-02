Конкурент Романа Яремчука стал трансферной целью дортмундской Боруссии, сообщает Record.

Яремчук теряет доверие тренера перед тремя ключевыми битвами Бенфики – украинец не забивает два месяца

"Шмели" готовятся к потере Эрлинга Холанда и хотят заранее подыскать замену. Агент 22-летнего уругвайца Эдгардо Ласальвия уже контактировал с немецким грандом. Нуньеса также связывали с Атлетико и двумя миланскими клубами.

В текущем сезоне нападающий Бенфики забил 11 голов в 16 матчах. Контракт Дарвина с "орлами" рассчитан до лета 2025-го, а нынешняя цена за Transfermarkt составляет 20 млн евро.

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