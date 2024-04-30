Действующее соглашение немца с мюнхенцами истекает летом 2025 года. Руководство Баварии намерено сохранить Лероя Сане в команде.

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Как сообщает Sky, спортивный директор "красных" Макс Эрбель провел тайную встречу с вингером. На ней не обсуждались ни зарплата, ни сроки нового контракта. Представитель Баварии выразил свою благодарность Сане и дал ему понять, что видит в нем важную фигуру в будущем.

Стоит заметить, что недавно была информация, что Барселона уже контактировала с Баварией по трансферу вингера.

Напомним, Лерой Сане выступает за мюнхенцев с 2020 года. Всего он сыграл за клуб в 172 матчах во всех турнирах. В активе вингера 47 голов и 50 ассистов.

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