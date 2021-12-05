Бельгієць не продовжуватиме з дортмундцями контракт, який розрахований до літа 2022 року, повідомляє Ніколо Скіра. Перемовини між клубом і гравцем остаточно припинені.

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Агент Вітселя вже почав шукати своєму клієнту нове місце роботи, зокрема запропонував послуги Акселя Ювентусу. Окрім варіанту з Італією, є ще можливість спробувати свої сили в АПЛ чи МЛС – деякі клуби з цих ліги готові прихистити гравця.

Зауважимо, Аксель Вітсель виступає за Борусію Дортмунд з літа 2018-го. В поточному сезоні 32-річний півзахисник провів 21 матч на клубному рівні, але результативними діями не відзначався.

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