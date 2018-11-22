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Витоло: Месси даже без одной ноги будет лучшим

20:03 33 Читати українською
Витоло: Месси даже без одной ноги будет лучшим
Лионель Месси / AFP

Хавбек Атлетико Витоло накануне матча против Барселоны поделился впечатлениями от игры лидера "блаугранас" Лионеля Месси.

"Даже если бы Месси играл без одной ноги, он все равно был бы лучшим.

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Если Месси не полностью готов, он все равно может решить судьбу поединка. Лео – тот редкий тип игроков, которые могут сделать разницу на футбольном поле", – передает слова Витоло A Bola.

Матч чемпионата Испании между Атлетико и Барселоной состоится в субботу, 24 октября. Старт матча в 21:45.

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Атлетико - Барселона: Суббота 24 ноября 2018

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