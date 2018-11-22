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Вітоло: Мессі навіть без однієї ноги буде найкращим

20:03 222 Читать на русском
Вітоло: Мессі навіть без однієї ноги буде найкращим
Ліонель Мессі / AFP

Хавбек Атлетіко Вітоло напередодні матчу проти Барселони поділився враженнями від гри лідера "блаугранас" Ліонеля Мессі.

"Якби Мессі грав без однієї ноги, він все одно був би найкращим.

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Навіть якщо Мессі не повністю готовий, він може вирішити долю поєдинку. Лео – той рідкий тип гравців, які можуть зробити різницю на футбольному полі", – передає слова Вітоло A Bola.

Матч чемпіонату Іспанії між Атлетіко і Барселоною відбудеться у суботу, 24 жовтня. Старт поєдинку о 21:45.

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Іспанія13 турВанда Метрополітано (Мадрид)

Атлетіко - Барселона: Субота 24 листопада 2018

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Іспанія Вітоло Вітоло Барселона Барселона Атлетіко - Барселона Ліонель Мессі Ліонель Мессі
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