Вітоло: Мессі навіть без однієї ноги буде найкращим

Хавбек Атлетіко Вітоло напередодні матчу проти Барселони поділився враженнями від гри лідера "блаугранас" Ліонеля Мессі.

"Якби Мессі грав без однієї ноги, він все одно був би найкращим.

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Навіть якщо Мессі не повністю готовий, він може вирішити долю поєдинку. Лео – той рідкий тип гравців, які можуть зробити різницю на футбольному полі", – передає слова Вітоло A Bola.

Матч чемпіонату Іспанії між Атлетіко і Барселоною відбудеться у суботу, 24 жовтня. Старт поєдинку о 21:45.

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