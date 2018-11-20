"Неймар в один день может вернуться", – спортивный директор Барселоны не против камбэка бразильца

Спортивный директор испанской Барселоны Пеп Сегура признался, что переход Неймара в Пари Сен-Жермен стал оскорблением для каталонцев, но настаивает на том, что двери клуба открыты для возвращения бразильца.

Неймар может оформить сенсационное возвращение в Барселону в будущем, если появится такая возможность. Такой вывод делает испанское издание AS, ссылаясь на спортивного директора "блаугранас" Пепа Сегуру.

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Бразильского форварда часто связывают с уходом из Пари Сен-Жермен с момента перехода в клуб из Барселоны за рекордные 222 млн евро в августе 2017 года.

Хотя его результативность и высока, но у 26-летнего нападающего не сложились партнерские отношения с уругвайским форвардом ПСЖ Эдинсоном Кавани, что периодически становится одной из причин, по которой Неймар хочет покинуть Парк де Пренс.

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Решение Неймара покинуть Барселону заставило многих поверить, что пути назад не будет, но Сегура рассказал La Vanguardia, что все не так однозначно.

"Все игроки на рынке, скорее всего, перейдут к нам, если будут отвечать нашим требованиям. В данный момент Неймар не на рынке. Если однажды появится возможность подписать его, неужели кто-то сомневается, что такой клуб, как Барса, не должен её рассмотреть? В случае с Неймаром или кем-либо еще такого же уровня мы должны сработать как можно лучше".

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Сегура признал, что манера, в которой Неймар уходил из клуба, лишь недавно подписав новый контракт с Барселоной, оставила горький привкус для многих болельщиков. Но он отметил, что главным фактором в любом трансфере остается качество игрока.

"Это тот аспект, который в решающий момент вы должны учитывать. Мы не можем забыть то, как поступил Неймар с нами, когда уходил. Но если мы, несмотря на все это, верим, что он должен быть трансферной целью, то он ею станет. И последнее, это еще и должно быть экономически обоснованно".