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"Мозг Хави, способности Месси", – Дани Алвес собрал идеального футболиста для Барселоны

12:01 97 Читати українською
"Мозг Хави, способности Месси", – Дани Алвес собрал идеального футболиста для Барселоны
Лионель Месси и Хави / Reuters

Экс-игрок Барселоны Дани Алвес собрал лучшие качества от своих екс-партнеров и рассказал о лучшем игроке для Барселоны.

"Лучший игрок для Барселоны? У него должен быть мозг от Хави, правая нога от Дани Алвеса, левая нога и способности Месси, игра головой и в обороне от Пуйоля", – цитирует Дани Алвеса Goal.com.

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Напомним, Дани Алвес выступал за Барселону с 2008 по 2016 год. За это время бразильский защитник сыграл 391 матч и отметился 21 голом.

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Заметим, что Алвес пересекался в составе "сине-гранатовых" со всеми игроками, которых он назвал, составляя идеального футболиста для Барселоны.

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Испания Барселона Барселона Дани Алвес Дани Алвес
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