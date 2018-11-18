"Мозг Хави, способности Месси", – Дани Алвес собрал идеального футболиста для Барселоны

Экс-игрок Барселоны Дани Алвес собрал лучшие качества от своих екс-партнеров и рассказал о лучшем игроке для Барселоны.

"Лучший игрок для Барселоны? У него должен быть мозг от Хави, правая нога от Дани Алвеса, левая нога и способности Месси, игра головой и в обороне от Пуйоля", – цитирует Дани Алвеса Goal.com.

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Напомним, Дани Алвес выступал за Барселону с 2008 по 2016 год. За это время бразильский защитник сыграл 391 матч и отметился 21 голом.

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Заметим, что Алвес пересекался в составе "сине-гранатовых" со всеми игроками, которых он назвал, составляя идеального футболиста для Барселоны.