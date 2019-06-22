"Витя, что за эротика?" – Цыганков шокировал откровенным фото на Мальдивах в компании очаровательной незнакомки

Лидер Динамо Виктор Цыганков на полную наслаждается последними днями отдыха.

Как известно, вице-капитан Динамо Виктор Цыганков отдыхает на Мальдивах. Уже завтра, 24 июня, часть игроков "бело-синих" выйдут из отпуска, однако 21-летний атакующий хавбек еще получил несколько дней на отдых из-за участия в матчах сборной Украины против Сербии и Люксембурга.

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Ранее Цыганков уже выкладывал несколько фото с отдыха, однако последнее превзошло все предыдущие. На нем изображен не только Виктор, но и неизвестна широкой общественности девушка. Это первое подобное откровенное фото в Instagram Цыганкова.

Понятно, что подписчики динамовца не могли не отреагировать на это. "Витя, что за эротика?" – написала жена Романа Яремчука Кристина. К слову, девушка также любит выкладывать откровенные фото.

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Не удержался и Миккел Дуэлунд, который сейчас в составе сборной Дании выступает на Евро-2019 U-21. "Мне это нравится", – написал датчанин. "Мне тоже", – ответил Цыганков.

Напомним, в сезоне 2018/19 Цыганков провел 26 матчей, забил 20 голов и сделал 17 ассистов. Недавно динамовец стал самым дорогим игроком УПЛ – по данным Transfermarkt, его стоимость составляет 20 млн евро.