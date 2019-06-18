Женитьба, съемки в клипах и теплые края – как проводят отпуск игроки Динамо

"Футбол 24" промониторил соцсети и выяснил, как же проходят последние дни отпуска у футболистов киевского Динамо.

Уже через несколько дней у игроков Динамо заканчивается отпуск – 24 июня часть футболистов "бело-синих", которые не были задействованы в матчах национальных сборных, вернутся в Киев. Остальные прибудут в столицу Украины на несколько дней позже, а уже 30 июня динамовцы возьмут курс на Австрию, где проведут летний тренировочный сбор.

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Игроки столичного клуба не упускают случая отдохнуть, активно проводя последние дни отпуска. К слову, некоторые из динамовцев решился на кардинальные перемены в жизни. Кто куда отправился и чем занимается – выяснял "Футбол 24".

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