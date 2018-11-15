У нападающего сборной Украины бомбезная жена – это и ее заслуга, что он попал в команду Шевченко

Нападающий бельгийского Гента Роман Яремчук постепенно цементирует себе место в основе сборной Украины.

Помогает Роману в этом очаровательная жена Кристина, с которой он узаконил длительные отношения в 2017 году.

"Жена у меня – просто бомба! Я счастлив, что имею дома такую ​​опору, она мне помогает во всем. То, что попал в национальную сборную, – это и ее заслуга. Вместе мы прошли сложные времена в Динамо и Александрии, вместе поехали в Бельгию", – рассказал Роман в интервью Футбол 24.

"Моя дружина – просто бомба! Збірна – це і її заслуга". Роман Яремчук – про Гент, Лігу націй і "Слава Україні"

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