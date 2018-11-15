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У нападающего сборной Украины бомбезная жена – это и ее заслуга, что он попал в команду Шевченко

12:46 87 Читати українською
У нападающего сборной Украины бомбезная жена – это и ее заслуга, что он попал в команду Шевченко
Кристина Яремчук

Нападающий бельгийского Гента Роман Яремчук постепенно цементирует себе место в основе сборной Украины.

Помогает Роману в этом очаровательная жена Кристина, с которой он узаконил длительные отношения в 2017 году.

"Жена у меня – просто бомба! Я счастлив, что имею дома такую ​​опору, она мне помогает во всем. То, что попал в национальную сборную, – это и ее заслуга. Вместе мы прошли сложные времена в Динамо и Александрии, вместе поехали в Бельгию", – рассказал Роман в интервью Футбол 24.

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Роман Яремчук Роман Яремчук Девушка дня Гент Гент Сборная Украины Жены футболистов
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